Jeder Parkplatz bringt Linz 770 Euro im Jahr

Zum Jahresstart 2018 zog die Stadt Linz Parkplatz-Bilanz übe 2017. Die Jahresbilanz ist gegenüber dem vorangegangenen Jahr nahezu gleich geblieben (und das, obwohl Samstagnachmittag inzwischen gratis geparkt werden kann).

In Zahlen: Gut sechs Millionen Euro nahm die Landeshauptstadt an Parkgebühren in den vergangenen zwölf Monaten ein. Bei 7.382 Parkplätzen, die es in Linz gibt, macht das 770 Euro pro Stellfläche, die die Stadt im Schnitt kassierte.

Hinzu kommen noch etwa 3,2 Millionen Euro an Parkstrafen, Pauschalentgelten und an Wirtschaftstreibende ausgegebene Parkmünzen.

Trend: Das Handyparken gewinnt immer mehr an Beliebtheit. Im Juli waren es noch acht Prozent, die übers Mobiltelefon ihr Ticket kauften. Im Dezember schon 12,5 Prozent. Allein durch das Handyparken nahm die Stadt 550.000 Euro ein.

Gute Nachricht für alle: Linz-Vize Detlef Wimmer (FPÖ) will die Parkgebühren nicht erhöhen. Für die laufende Legistlaturperiode komme das nicht in Frage.



(ab)