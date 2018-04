Jetzt bekommt Linz einen ganz neuen Sandstrand

Das Lieblingsbad der Linzer bekommt ein Update und das hat es in sich. Die Linz AG spendiert dem Bad nämlich ein echtes Strandfeeling. Durch den neuen Sandabschnitt hat das Parkbad nun auch einen echten Sandstrand direkt am Wasser.

Unter dem Titel "Donaublick" werden derzeit zusätzlich 1.250 Quadratmeter Erholungsraum für Badegäste geschaffen. "Die Erweiterung des Liegebereichs öffnet den Blick zur Donau und bietet ein exklusives Kurzurlaubs-Feeling mitten in Linz", so die Linz AG in einer Aussendung.

Neben Liegewiese mit Ausblick und Beschattung wird aber eben auch ein exklusiver Sand-Bereich geschaffen.

Ganz wichtig auch: Die bestehende Gastronomie, bisher beim Sportbecken angesiedelt, rückt näher an die neu adaptierte Fläche heran. Im Endausbau soll eine attraktive "Chill-out-Area"

entstehen.

Mitte Mai sollen die Bauarbeiten fertig sein, das Bad selbst sperrt aber – wie alle Linzer Bäder – schon am 1. Mai auf.

(gs)