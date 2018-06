Video: SCHWANtastischer Besuch an der Linzer Uni

Früh übt sich wer ein fleißiger Student sein will, dachte sich wohl ein Schwanenpaar Dienstagfrüh. Gegen 9 Uhr watschelte die Familie in das Managementzentrum der Johannes Kepler Uni Linz.

Entzückend! Mama Schwan machte den Anfang, ging voran, die vier Kleinen folgten. Der Papa machte das Schlusslicht, damit keiner der Vierlinge verloren geht.

Der tierische Besuch sorgte bei den Studenten für verwunderte Blicke. Allerdings war der Familienausflug nur von kurzer Dauer, wie JKU-Pressesprecher Tobias Prietzel erzählt: "Kaum waren die Schwäne im Eingangsbereich, machten sie auch schon wieder kehrt."

"Was man am Video nicht sieht, am Eingang steht "Willkommen/ Welcome" geschrieben, schmunzelt Prietzel.

Am Uniteich der JKU gibt es neben der Schwanenfamilie auch Enten und eine Blässhühnerfamilie. Auch die Hühner haben erst kürzlich Nachwuchs bekommen.

(cru)