Jetzt werden alle BHs in OÖ sicherer gemacht

Drei Pistolen, 100 Pfeffersprays und ein Dutzend Messer – all das wurde innerhalb eines Jahres Besuchern an der Bezirkshauptmannschaft (BH) Linz-Land abgenommen.

Hintergrund: Nach einigen gefährlichen Zwischenfällen an heimischen Behörden hatte sich das Land Oberösterreich entschlossen, genau an dieser BH einen Pilotversuch zu starten. Alle Personen, die in das Gebäude wollten, wurden in dem Projekt einem Sicherheitscheck unterzogen.

Nachdem dabei derart viele gefährliche Waffen gefunden worden war, wurde beschlossen, dass es künftig an allen BHs Sicherheitsschleusen geben soll.

An der BH Linz-Land wurde das schon umgesetzt. Die BH Kirchdorf wurde neu gebaut und sofort mit einem Sicherheitssystem zum Schutz der Mitarbeiter ausgestattet.

Als dritte Bezirksbehörde wird ab Herbst Vöcklabruck mit einer Schleuse ausgestattet, zudem werden die Türen außerhalb der Amtszeiten künftig verschlossen. "Das wird natürlich eine Umstellung für die Menschen werden. Aber die Sicherheit ist wichtig", sagt Bezirkshauptmann Martin Gschwandtner gegenüber "Heute".

