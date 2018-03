Junge Frau in Shisha-Bar kollabiert

Ein Kollaps in einer Shisha Bar in der Welser Innenstadt und der Verdacht einer erhöhten Kohlenmonoxidkonzentration zog Montagnachmittag einen größeren Einsatz von Rettung und Feuerwehr nach sich.

Eine junge Frau verlor in einem Lokal, in dem Wasserpfeifen konsumiert werden können, plötzlich das Bewusstsein. Sie musste vom Notarzt versorgt werden.

Auch die Feuerwehr wurde verständigt. Die Einsatzkräfte führten sicherheitshalber Belüftungsmaßnahmen und mehrere Messungen durch.

Warum die Frau letztendlich kollabierte, blieb zunächst unklar. Aschereste wurden jedenfalls vorsorglich ins Freie gebracht, um keine Gefahr einzugehen. Die Gäste konnten nach rund einer halben Stunde wieder in zurück in die Shisha Bar.

Erst Anfang des Jahres hatte sich ebenfalls in Oberösterreich ein ähnlicher Vorfall ereignet. Ein erst 14-jähriger Bursche bestellte in einer Bar in Braunau eine Wasserpfeife. Nach wenigen Zügen wurde ihm übel und kippte schließlich um.

(red)