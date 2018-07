Kamera in Bus überführt brutalen Oma-Räuber

Es dauerte nur wenige Tage bis die Handschellen klickten. Dank gestochen scharfer Kamera-Bilder aus einem Bus.

Der Oma-Räuber von Steyr ist gefasst!

Am 29. Juni gegen 11.20 Uhr vormittags geschah die dreiste und feige Tat. Ein Mann hatte beobachtet, wie eine alte Dame aus Steyr (88) beim Bankomat viel Geld abgehoben hatte.

Er folgte ihr zu einer Bushaltestelle am Hammerschmiedberg, stieß die Frau brutal nieder, entriss ihr die Handtasche und rannte davon. Beute: Satte 1.100 Euro.

Die Polizei ermittelte sofort auf Hochtouren. Der entscheidende Fehler des Täters: Er war mit dem Bus gefahren. Und dort gab es eine Überwachungskamera – die gestochen scharfe Bilder aufnahm.



Fotos in Medien wie "Heute" halfen

Die Polizei veröffentlichte am 2. Juli die Bilder. Medien wie "Heute" berichteten groß über den Fall – und zeigten die Fotos des Verdächtigen. Mit Erfolg.

Am 3. Juli, wenige Stunden nach Veröffentlichung, gingen bei der Polizei schon die ersten Hinweise ein. Am Abend gegen 21 Uhr gelang der Durchbruch. Ein Zeuge hatte den Verdächtigen beim Linzer Bulgariplatz gesehen.



Bundesweite Ermittlungen

Eine Streife raste hin, nahm einen 50-jährigen Rumänen fest. In einem Rucksack hatte er jenen Pullover, der auf den Tatfotos zu sehen ist. Geständig ist der Mann aber nicht.

Er wurde nach Steyr zur Einvernahme gebracht. Jetzt wird bundesweit ermittelt, ob es weitere Fälle gibt. Der Mann sitzt in der Justizanstalt Garsten.

