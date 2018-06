Katze angeschossen, Pfote musste amputiert werden

Was für eine abscheuliche Tat! Ein bislang unbekannter Täter feuerte in der Nacht auf Donnerstag im Bereich in Andorf Wintersham einen Schrotschuss auf eine Katze ab.

"Die weibliche, einjährige Angorakatze "Mini" wurde dabei schwer am linken Vorderfuß sowie im Schulterbereich verletzt", so die Polizei in einer Aussendung.



Amputation notwendig

Die Besitzer hatten die schwere Verletzung bemerkt, als die Katze am Donnerstag um 10 Uhr nach Hause kam. Sie musste sofort zum Tierarzt gebracht werden. Der musste wegen der schweren Verletzungen den linken Vorderfuß amputieren.

Hinsichtlich des Täters gibt es noch keine Erkenntnisse – Hinweise bitte an die PI Andorf, Tel.: 059133/4271.



