Katze rettet sich vor der Rettung durch Feuerwehr

Unklar ist noch, wie die Katze überhaupt auf die Fensterbank im

zweiten Obergeschoß des Wohnhauses in Wels-Lichtenegg gekommen ist. Offenbar wollte sie durch das gekippte Fenster klettern – und dabei wurde das Schutznetz vor dem Fenster aus der Verankerung gerissen.

So war die Katze gefangen. Die Feuerwehr wurde gerufen, nachdem Nachbarn auf das laut miauende Tier aufmerksam geworden waren.

Weil in der betroffenen Wohnung offenbar niemand zu Hause war, kam die Drehleiter zum Einsatz.

Das motivierte die Katze wohl so sehr, dass sie sich selbst in akrobatischer Manier zurück durch das gekippte Fenster in die Wohnung vor ihren Rettern in Sicherheit bringen konnte.

Die Feuerwehr rückte unverrichteter Dinge ab.





(gs)