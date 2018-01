Mitten in der Nacht 24. Januar 2018 19:00; Akt: 24.01.2018 21:10 Print

Katzenmutter mit Kindern an Tankstelle ausgesetzt

Wer macht denn sowas? Mitten in der Nacht wurden an einer Tankstelle in OÖ drei Katzen (eine Mutter mit ihren Kindern) gefunden.