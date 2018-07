Penis verbrannt: Bursch (14) wird wieder gesund

Wer von den fünf Burschen auf die fatale Idee gekommen war, ist nicht bekannt. Fakt ist: Ein 14-Jähriger aus Marchtrenk (Bez. Wels-Land) wollte offenbar besonders mutig sein.

Denn wie berichtet, hatte er sich vergangenen Donnerstag von seinen Freunden die Schamhaare mit Benzin wegbrennen lassen.

Laut Polizei habe er sich bis auf die Unterhose entkleidet und auf ein Wiesenstück gelegt. Dann habe er seine Unterhose runtergezogen, sodass ein anderer Jugendlicher den Benzin hingießen konnte.

Auch Verbrennungen an Bauch und Oberschenkel



Ein weiterer Jugendlicher entzündete das Benzin. Der 14-Jährige hatte daraufhin vor allem im Intimbereich, an den Oberschenkeln und am Bauch Verbrennungen zweiten Grades erlitten. Seinem Vater hatte er erst Stunden später von dem Vorfall erzählt.

Wie jetzt bekannt wurde, kann aus dem Spital vorsichtige Entwarnung gegeben werden. Denn laut ersten Informationen sind eine weitere Operation sowie Hauttransplantationen offenbar nicht mehr notwendig.

Die an der Mutprobe beteiligten Burschen (13-16) wurden angezeigt. Sie werden aufgrund ihres Alters aber großteils straffrei bleiben.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(mip)