Killer-Terrier sollen eingeschläfert werden!

Wie berichtet war der zwei-jährige Kater "Romeo" von zwei Jack Russell Terriern – die in der Nachbarschaft in einer Wohnsiedlung in Frankenburg am Hausruck (Bez. Vöcklabruck) ausgebüxt waren – heftig attackiert worden. Immer wieder waren die beiden Jagdhunde auf den Kater losgegangen, bissen zu.

Beim Versuch die beiden Hunde von "Romeo" loszubringen, wurde Besitzerin, Christine B., schwer an der Hand verletzt, erlitt eine Fleischwunde. Ihr zu Hilfe kam eine Nachbarin. Die beiden Frauen versuchten die Attacken der Hunde mit einem Besenstiel abzuwehren, schlugen einige Male heftig auf die Tiere ein und versetzten ihnen Tritte.



Trotz dem Eingreifen der beiden Frauen, verstarb "Romeo" wenig später an seinen schweren Verletzungen. Bürgermeister Johann Baumann erließ daraufhin eine Zwinger- und Leinenpflicht für die beiden Hunde.

Das ist Christine B. aber nicht genug, in diesem Video fordert sie, dass die beiden Terrier eingeschläfert werden.





Ob auf den Besitzer der Terrier – ein Gastwirt – eine Strafe zukommt, ist noch offen.

(cru)