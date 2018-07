Kleiner Jonas (18 Monate) verirrte sich in Maisfeld

Neben Feuerwehr und Polizei, waren Dienstagvormittag auch eine Diensthundestaffel sowie ein Hubschrauber angefordert. Sie bereiten sich bereits auf den Einsatz in Reith vor, eine kleine Gemeinde in Leonding (Bez. Linz-Land).

Kurz zuvor war der 18 Monate alte Jonas in ein Maisfeld gelaufen, fand aber nicht mehr alleine heraus. "Eine Frau war mit ihrem kleinen Buben spazieren, als er plötzlich verschwand. Er war fast eine halbe Stunde alleine in dem Feld", so Feuerwehr-Kommandant Andreas Rab zu "Heute".

Unmittelbar nach der Alarmierung konnten die Hunde sowie der Hubschrauber abbestellt werden. Ein Feuerwehrmann war bei der Anfahrt auf den "Ausreißer" aufmerksam geworden, brachte ihn zurück zu seiner Mama. Rab: "Er hat gesehen, dass sich rund 20 Meter vom Weg entfernt einige Halme bewegen. Wir sind gleich zu dieser Stelle hin und konnten den Buben retten."

Zum Glück war der Feuerwehrmann so aufmerksam. Denn auf der anderen Seite des Feldes befindet sich eine stark befahrene Straße.

Spaziergänge in der Nähe des Maisfelds wird die Mama des kleinen "Ausreißers" künftig wohl eher meiden.

