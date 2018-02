Kinder-Casting: Bub für "Attentäter" gesucht

"Attentäter" ist wohl eines der kontroversesten Musicals, die je geschrieben wurden, lässt das Landestheater in einer Aussendung wissen. Komponist Stephen Sondheim und Librettist John Weidman lassen neun amerikanische Präsidentenattentäter auftreten.

Das Landestheater bringt das Musical ab 7. April auf die Bühne. Regie führt Evgeny Titov, der in dieser Spielzeit bereits „Frühlings Erwachen“ am Landestheater Linz inszenierte.

Für "Attentäter" sucht das Theater einen Buben als Komparsen für zwei Schauspielszenen (kein Gesang). Er sollte etwa 10 bis 13 Jahre alt sein, noch nicht im Stimmbruch sein und am besten schon ein wenig Bühnenerfahrung haben.

Casting-Termin ist am Samstag, 10. Februar, ab 15 Uhr. Treffpunkit beim Portier, Bühneneingang, Musiktheater am Volksgarten.

Voranmeldungen bis Mittwoch, 7. Februar, per Mail an Arne Beeker, Mail-Adresse beeker@landestheater-linz.at. Wichtig: Name, Geburtsdatum, Foto, Adresse, Telefonnummer und Kontaktdaten der Erziehungsberechtigten mitschicken.

(ab)