25. Mai 2018

Kindergarten-Einbrecher scheitert an 7 (!) Türen

Was für ein Kindergarten! Ein Einbrecher wollte am Pfingstwochenende in den Kindergarten von Sierning einbrechen. Er scheiterte kläglich.