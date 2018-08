Klangwolke sucht Statisten OHNE Höhenangst

Jedes Jahr übertrifft sich die Visualisierte Klangwolke selbst – auch, was die Höhe betrifft.

Schon im letzten Jahr sorgte die "Moby Dick"-Inszenierung hoch über der Donau für staunende Augen.

Heuer wird's nicht weniger spektakulär werden. "La Fura dels Baus" inszenieren in ihrer Mega-Show "PAX tradition = revolution" die Geschichte der Menschheit als Traum.

Und dafür werden noch Statisten gesucht. Genauer gesagt: 30 Personen, die keine Höhenangst haben. Denn: Ihr Teil der Show ist in ca. 80 Metern Höhe.

Bewerben per Telefon oder Mail

Wer über 18 und körperlich fit ist und Interesse hat, kann sich an Katrin Fink im Brucknerhaus wenden. Entweder per Telefon (0660/3951870) oder per Mail (katrin.fink@liva.linz.at).

Allerdings: Die Bewerber sollten Zeit mitbringen. Denn: Die Proben finden von 3. bis 7. September vorwiegend nachmittags/abends satt. Außerdem ist am Aufführungstag (8. September) die Anwesenheit ab 18 Uhr erforderlich.

Eigene App für Klangwolken-Besucher

Besucher können sich übrigens eine eigene Klangwolken-App downloaden (Google Play und Apple-Store), darüber nicht nur Infos (es gibt heuer keine Ansagen mehr) erhalten, sondern werden auch zum Mitmachen aufgefordert.

Orgel-Pfeifen werden verkauft

Außerdem stellte das Brucknerhaus in einer Pressekonferenz auch noch vor, wie man zusätzliches Geld für die neue Orgel (kostet 1,1 Mio. Euro) bekommen will. Nämlich damit, die Pfeifen der alten Orgel zu verkaufen. Diese kosten zwischen 99 und 1.000 Euro, sind zum Teil künstlerisch gestaltet und können im Linzer Brucknerhaus erworben werden. Insgesamt sollen so knapp 300.000 Euro zusammenkommen.

(ab)