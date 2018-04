Klingenköder ausgelegt: Hunde-Besitzer schlägt Alarm

"ACHTUNG! Klingenköder in der Hatschekstrasse in Linz", warnt Harry auf seiner Facebook-Seite. Darunter ist ein Bild, auf dem man sieht, wie in einem vermeintlichen Leckerbissen eine scharfe Klinge versteckt ist.

Ein Tierhasser hatte den präparierten Köder in der Hatschekstraße im Linzer Stadtteil Neue Heimat ausgelegt. "Passt auf eure Tiere auf", warnte der Hunde-besitzer Harry bei seinem Beitrag, der bereits 3.200 Mal geteilt wurde.

Der Linzer habe am Polzeiposten Neue Heimat bereits Anzeige erstattet. Noch fehlt aber jede Spur von dem Tierhasser.

(mip)