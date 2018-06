Kommt bald Alk-Verbot in allen Linzer Parks?

Die Problem-Besucher des Hessenparks wandern ab. Wie wir gestern berichteten, treibt das seit 1. Juni dort verhängte Alk-Verbot so machen in den nur wenige Meter entfernten Park am Südbahnhofmarkt.

Heute meldete sich Sicherheitsreferent Detlef Wimmer (FPÖ) zu Wort: "Das Alkholverbot im Hessenpark wird bis Jänner 2019 unter Einbindung von Polizei, städtischen Aufsichtsorganen, Sozialarbeitern, Anrainern und allenfalls weiteren Stellen evaluiert werden."

"Natürlich beobachten wir auch Verdrängungsbewegungen. Bei Bedarf wären größere oder kleinere Adaptionen im Sinne von Sauberkeit, Sicherheit und Ordnung vorzunehmen!", so Wimmer zu "Heute".

Was aber heißt das konkret? Mit welchen Maßnahmen reagiert man, wenn sich herausstellt, dass das erst der Anfang war und die ehemaligen Hessenpark-Besucher auch in andere Parks abwandern?

Graz macht es vor

Wimmer sehe das Grazer Modell als Vorbild. Der Grazer Hauptplatz wurde 2012 zur alkoholfreien Zone erklärt. Im Innenstadtbereich ist der Konsum von Alkohol verboten. Wenn die Evaluierung im Jänner zeige, dass sich im Bereich des Südbahnhofmarktes bzw. anderen Parks "eine Szene entwickelt hat", ist eine Ausweitung des Alkoholverbots auf alle Parks denkbar.

Noch aber sei es zu früh, über weitere Pläne nachzudenken, heißt es vom Büro von Sicherheitsreferent Detlef Wimmer. Die nächsten Monate werden mehr zeigen.

SPÖ will vorerst abwarten



Die Bürgermeister-Partei SPÖ sieht aktuell keinen Grund, sich über eine Ausweitung des Alkohol-Verbotes Gedanken zu machen. Zudem sei man der Meinung, dass die Gäste im Südbahnhof andere sind, als die vom Hessenpark.

(cru)