Kreuzungscrash: Zwei Autos in Feld geschleudert

Überall auf dem Feld verteilt lagen Wrackteile. Ein Auto lag auf der Seite, der zweite Wagen stand völlig demoliert wenige Meter entfernt.

Die Fahrzeuge waren kurz zuvor aus bislang unbekannter Ursache an der Kreuzung Leombacher Straße mit der Eggendorfer Straße in Sipbachzell (Bez. Wels-Land) zusammengekracht. Der Aufprall war so heftig, dass beide Autos in das angrenzende Feld geschleudert wurden.

Die drei Insassen konnten sich noch vor dem Eintreffen der Rettungskräfte selbst befreien. Sie wurden nach der Erstversorgung ins Welser Spital gebracht.

Die Eggendorfer Straße war für die Dauer des Einsatzes erschwert passierbar, die Leombacher Straße war zeitweise gänzlich für den Verkehr gesperrt.

(mip)