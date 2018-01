Kulinarisch in das zweite Jänner-Wochenende

Am Freitag, 12. Jänner 2018, um 19.30 Uhr gibt sich Christian Springer die Ehre. Der deutsche Kabarettist präsentiert sein neues Programm Trotzdem im Posthof in Linz. Karten gibt's auf heute.at/tickets.

In Wels ist am Freitag auch viel los! Denn der Street Food & Winter Market öffnet am Welser Stadt- und Minoritenplatz seine Pforten. Wer auch nach den Weihnachtsfeiertagen noch Lust auf Punsch, Waffeln, Maori Steaks und vieles mehr hat, der kann dem bunten Treiben ab 15 Uhr einem Besuch abstatten. Am Samstag (13. Jänner 2018) und Sonntag (14. Jänner 2018) hat der Markt ab 11 Uhr geöffnet. Eintritt frei !

Neben dem kulinarischen Highlight wird die Eis-8er-Bahn am Freitag, 12. Jänner 2018, am Welser Stadtplatz eingeweiht. Für die Kinder gibt's im Rahmen des Gratis-Probebetriebs ab 15 Uhr eine Show mit der Eisprinzessin & Olaf. Um 17 Uhr folgt der Auftritt des Eishockeyclubs "Nachwuchs Junge Römer Wels " sowie die offizielle Eröffnung der Eisfläche.

Am Abend lohnt sich ebenso ein Aufenthalt in Wels. Der Welser Poetry Slam findet nämlich am Samstag, 13.Jänner 2018, um 20 Uhr im Medien Kultur Haus (Pollheimerstr. 17) statt. Mehr Infos auf der Homepage der Stadt Wels.

Am Wochenende (13. und 14. Jänner 2018) gibt's auch im Museum Angerlehner (Ascheter Straße 54) in Thalheim bei Wels die Ausstellung Kunst_Koordinaten zu sehen. Dabei wird die künstlerische Sprache Österreichs in die 4 Himmelsrichtungen abgesteckt und in neuen Beziehungen gesetzt. Figuration, Gestik, Abstraktion und Imagination stehen hierbei im Mittelpunkt. Karten vor Ort ab 10 Euro verfügbar.

Am Samstag, 13. Jänner 2018, um 20 Uhr können Sie im Röda in Steyr in eine andere Kultur eintauchen. Das Veranstaltungszentrum zeigt ein Double Feature zweier iranischer Filme (RAVING IRAN und WE SKATE IRAN), die das DJ-Dasein in einer komplett anderen Welt zeigen. Eintritt frei!

Modeliebhaber können am Samstag, 13. Jänner 2018, zwischen 10.30 und 16.30 Uhr im Modehaus Kutsam in St. Valentin (NÖ; Hauptstraße 56) günstige Schnäppchen beim Fashion-Blogger-Flohmarkt erstehen. Weitere Informationen auf der Seite der Fashion WG.

Am Sonntag, 14. Jänner 2018, um 19.30 Uhr verwandelt sich das Brucknerhaus in Linz in einen Jazz Saloon. Das Piano-Duo Günther Straub und Bernd Lhotzky entführt Sie mit dem Programm "Von Ragtime zum Swing" mit authentischen Jazz-Rythmen ins 20.Jahrhundert. Weitere Informationen auf der Seite des Brucknerhauses.

