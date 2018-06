Kunst, Klänge & kulinarische Köstlichkeit

Am Freitag, 15. Juni, 18 Uhr findet pünktlich zur Ausstellungseröffnung Overhead im Lentos Kunstmuseum ein Gespräch mit der Künstlerin Nilbar Güreş statt. Eintritt frei. Anmeldung erbeten.

Zudem beginnt am Freitag, ab 10 Uhr die Ausstellung Bodies of Work von Katharina Gruzei im Lentos Kunstmuseum. Tickets vor Ort ab 8 Euro erhältlich.

Musikalisch hoch her geht's am Freitag am OK-Platz im Kulturquartier in Linz. Denn die Musikschule Linz präsentiert auch heuer wieder ein City Open Air der Extraklasse. Beginn 16.30 Uhr. Speis' und Trank werden vom Gelben Krokodil zur Verfügung gestellt. Bei Schlechtwetter findet das Konzert großen Saal im Ursulinenhof statt. Eintritt frei.

Festliches Beisammensein mitten in der Stadt

Am Samstag, 16. Juni, um 1o Uhr hält außerdem das Fest der Natur im Linzer Volksgarten Einzug. Hier wird neben einer Reihe von Ausstellern und regionalen Spezialitäten ein buntes Bühnen-und Musikprogramm geboten. Details gibt's hier

Darüber hinaus gibt Singer und Songwriter Kris Kristofferson am Samstag, um 20 Uhr im Posthof in Linz ein Konzert. Tickets online auf heute.at/tickets.

Eine kleine Hörprobe:

Kabarett vom Feinsten

Im Musiktheater in Linz trifft Klassik auf Komik. Satiriker Alfred Dorfer und Mezzosopranistin Angelika Kirchschlager geben sich am Samstag, um 19.30 Uhr die Ehre. Tickets auf heute.at/tickets.

Ein kleiner Vorgeschmack:

Mehr News aus Oberösterreich auf Facebook

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

(ika)