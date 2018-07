LASK-Neuzugang Gebauer von Fans übel beschimpft

Am 4. Juli gab der LASK den Transfer von Rieds Thomas Gebauer (36) bekannt. Der überraschende Wechsel des langjährigern Rieder Schlussmanns und Kapitäns sorgte bei einigen Anhängern der Schwarz-Weißen für großen Unmut.

Die Kommentare reichen von "Schlimm" bis "Eine Frechheit". Auf jeden Fall sorgt der Wechsel für viel Gesprächsstoff.

Doch was sich nun einige "Fans" erlaubten, geht eindeutig zu weit. Am Wochenende beschmierten sie die Fassade des LASK-Sekretariats bei der TGW-Arena in Pasching, beschimpfen dabei den Neuzugang aus dem Innviertel aufs Übelste.

In großen Buchstaben steht dort geschrieben: "Wollt ihr uns v......., Gebauer du H........"

Dabei sollte bei den Linzern rund zwei Wochen vor dem Europacup-Comeback ein anderes Thema im Vordergrund stehen.

Bleibt nur zu hoffen, dass die Situation nicht ähnlich eskaliert wie in der Vergangenheit bei Rapid Wien. Dort wurde Maximilian Entrup (20) nach seinem Wechsel zu den Grün-Weißen von den Fans aufs Übelste beschimpft und attackiert, weil er in der Jugend bei Stadtrivale Austria Wien kickte.

Negativer Höhepunkt: Bei einem Testspiel warfen Chaoten Knallkörper in Richtung Ersatzbank, wo Entrup saß (wir berichteten). Nach einer Leihe zu St. Pölten hat der 20-Jährige die Wiener mittlerweile wieder verlassen.

Es geht aber auch anders. 2011 wurde Weltklasse-Tormann Manuel Neuer von Bayern-Fans vor seinem Wechsel von Schalke zu den Münchnern mit "Koan Neuer" empfangen. Sieben Jahre später ist der deutsche Teamgoalie Publikumsliebling.

Übrigens: Den peinlichen Schriftzug an der TGW-Arena ließen LASK-Verantwortliche noch am Montagvormittag entfernen.

