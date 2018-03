Ladendieb (18) liefert sich wilde Verfolgungsjagd

Gegen 19.15 Uhr baten die Polizisten aus Passau (D) die benachbarten Kollegen um Unterstützung. Kurz zuvor war ein Ladendieb (18) geflohen.

Bei einem Supermarkt in Neuhaus am Inn (Landkreis Passau) war der 18-Jährige beim Stehlen erwischt worden. Er setzte sich ohne Beute in sein Auto und fuhr davon. Zufällig anwesende Polizisten in zivil versuchten den Flüchtigen noch am Parkplatz zu stoppen.

Einer der Beamten stellte sich dem Renault-Fahrer mit ungarischem Kennzeichen in den Weg. Der Lenker zeigte sich davon aber unbeeindruckt. Er fuhr den Beamten an. Dieser stürzte auf die Motorhaube und wurde mehrere Meter mitgerissen, ehe er zu Boden fiel – leicht verletzt.

Zwei weitere Insassen im Fluchtauto



Laut Polizei saßen auch noch zwei weitere Männer (18, 20 ) aus Ungarn in dem Fluchtfahrzeug. Die Verfolgungsjagd ging schließlich bis über die Grenze nach Österreich. Zahlreiche Streifenwagen waren daran beteiligt.

Beamten der Autobahnpolizei Ried gelang es schließlich den Rowdy anzuhalten. Er ließ sich widerstandslos festnehmen. Er sitzt derzeit in Ried in Haft. Die Staatsanwaltschaft Passau wird nun über dessen Auslieferung nach Deutschland entscheiden. Der verletzte Polizist konnte indes das Spital schon wieder verlassen.

