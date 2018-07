Land um 766.000 Euro betrogen: Heute Prozess

Es ist ein Krimi, der auch SPOÖ-Chefin und Landesrätin Birgit Gerstorfer in Bedrängnis brachte. Ihrer Sozialabteilung wurde nämlich von der internen Revision "strukturelles Kontroll-Versagen" attestiert. Weil man jahrelang nicht bemerkte, dass man belogen und betrogen wurde.

Heute steht die Frau, die verantwortlich für den skrupellosen Betrug sein soll, vor Gericht. Sie war damals Obfrau des Sozialhilfevereins SLI (Selbstbestimmt – Leben – Initiative; er ist inzwischen aufgelöst) – und kassierte Fördergelder.

Allerdings: Mit manipulierten Abrechnungen soll sich die heute 40-jährige Frau zwischen April 2014 und September 2017 zusätzlich 766.000 Euro ergaunert haben. Außerdem soll sie auch 18.000 Euro für ihren Lebensgefährten (44; auch er steht vor Gericht – wegen Beweismittelfälschung und Falschaussage) kassiert haben, indem sie ihn als persönlichen Assistenten ausgab. Und: Sie soll vom SLI-Verein und von einem weiteren Geld abgezogen haben: 1,65 Millionen Euro. Gesamte Schadenssumme: 2,4 Millionen Euro.

Aber wofür? Luxusleben? Auch! Aber in erster Linie: Spielsucht. Knapp eine Million Euro ging an Online-Wettanbieter. Außerdem soll sich sich einen Ford Focus, einen VW Touran und einen Mercedes V 250 davon angeschafft haben und Geld in den Bau ihres Hauses gesteckt haben. Als man ihr auf die Schliche kam, soll sie noch versucht haben, alles zu vertuschen.

Start des Prozesses am Linzer Landesgericht ist heute, Dienstag, um 10 Uhr. Ein Urteil wird für Nachmittag erwartet. Bei einer Verurteilung drohen der Frau bis zu zehn Jahre Haft.

Beim Land hat man übrigens inzwischen reagiert. So wurden die Kontrollmechanismen verschärft. Außerdem wurden vier Mitarbeiter der Sozialabteilung ermahnt.

Mehr News aus Oberösterreich auf Facebook

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(ab)