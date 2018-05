Fünfter Coup: Polizei jagt dreiste Bankomat-Diebe

Die Serien an Bankomat-Einbrüchen bzw. Diebstählen in Oberösterreich reißt nicht ab. Innerhalb von sechs Monaten wurden fünf Vorfälle durch die Polizei bekannt.

Die Unbekannten schlugen in Niederneukirchen, Wartberg ob der Aist, in Buchkirchen und in Unterweitersdorf zu. Bislang konnte keiner der Diebe festgenommen werden. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.

Der jüngste Vorfall ereignete sich im Hausruckviertel, in der 1.270 Einwohner-Gemeinde Michaelnbach (Bez. Grieskirchen).

Die Täter zwängten Mittwoch, kurz nach 2 Uhr, die Schiebetüre zu einer Sparkassen-Filiale auf. Laut Polizei befestigten sie einen Spanngurt um einen Geldautomaten im Foyer und rissen diesen dann mit Hilfe eines Autos aus der Verankerung.

Die Täter verluden den Automaten daraufhin in das Fahrzeug und flüchteten.

Das Landeskriminalamt ermittelt.

Beim Tatfahrzeug dürfte es sich um einen weißen VW Bus handeln, der in der Nacht zuvor gestohlen worden war.

Hinweise bitte an das Landeskriminalamt unter 059133/403388.

Auch der Kontoauszugsdrucker wurde schwer beschädigt und musste abtransportiert werden. Arbeiter waren Mittwochnachmittag damit beschäftigt, das Foyer wieder verschließbar zu machen.

Vergangene Coups

Ende April hatten unbekannte Täter in einer Bankfiliale in Niederneukirchen (Bez. Linz-Land) versucht einen Bankomat aufzubrechen.

Zuvor wurde, Anfang April, in Wartberg ob der Aist (Bez. Freistadt) ein Bankomat gesprengt. Die Täter konnten mit Bargeld flüchten. Das Fluchtfahrzeug wurde in Steyr gestohlen.

Anfang Jänner haben in Buchkirchen (Bez. Wels-Land) Unbekannte einen kompletten Bankomaten aus dem Foyer herausgerissen und gestohlen.

Auch die Bankomatsprengung in Unterweitersdorf (Bez. Freistadt) Dezember letzten Jahres blieb bisher ungeklärt.





(cru)