Lecker! Kunstuni hat jetzt eigene Cafeteria

In der Kunstuniversität Linz duftet es künftig nach frischem Kaffee, hausgemachten Süßspeisen und Croissants sowie herzhaften Quiches und Sandwiches. Grund dafür: die neu eröffnete Cafeteria im Erdgeschoß am Hauptplatz 6.

Von Montag bis Freitag bietet diese eine Auswahl an Speisen aus frischen und saisonalen Produkten. Den Sommer über gibt es eine Imbisskarte für den kleinen Hunger, welche ab Herbst erweitert wird.

Vielen ist Frédéric bereits ein Begriff, spätestens, seit es das gleichnamige Bistro in der Anton-Bruckner-Privatuniversität Linz gibt. Nun verköstigt der kleine Familienbetrieb, bestehend aus Vater und Sohn, auch an der Kunstuniversität Linz bei Wohlfühlstimmung in französischem Flair, welches auch nach getaner Arbeit zum gemütlichen Verweilen mit Blick auf die Donau einlädt.

Zu Beginn des kommenden Wintersemesters wird am 5. Oktober 2018 die Cafeteria Frédéric zusammen mit dem Brückenkopfgebäude Ost feierlich eröffnet.

Öffnungszeiten der Cafeteria Frédéric:

MO - FR 10.00 bis 22.00 Uhr I SA und SO Ruhetag

Kontakt: office@bistro-frederic.at

