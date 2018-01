Lehrerin löst aus Versehen Polizei-Einsatz in Linz aus

Am Samstag um 17.30 Uhr war die Lehrerin der Harbachschule in Linz-Urfahr laut "Krone" noch beschäftigt. Was sie nicht ahnte: Sie löste dabei unabsichtlich Einbruchs-Alarm aus!

Der Direktor bekam die entsprechende Meldung auf sein Handy, fuhr zum Gebäude. Als er Licht sah, rief er zur Unterstützung die Polizei.

Die Beamten gingen ins Haus und erwischten dabei die Lehrerin auf "frischer Tat" - beim Arbeiten. Nach einer Kontrolle ihrer Papiere durfte sie weiterarbeiten.

(rep)