Leitungswasser besser als diese Luxus-Mineralwasser

Die Konsumentenschützer der Arbeiterkammer Oberösterreich testeten heimische und ausländische Mineralwasser und verglichen die Ergebnisse mit dem Linzer Leitungswasser. Fazit: Das Leitungswasser ist nicht nur um einiges billiger, sondern teils auch gesünder.

"Heute" hat die Details: Im Linzer Leitungswasser sind etwa zwischen 402 und 620 Milligramm/Liter Mineralstoffe drin. Damit liegt es zwar im Vergleich mit heimischen Wässerchen hinter Römerquelle und Vöslauer. Allerdings: Vor ausländischen Luxus-Mineralwassern wie Vittel, Evian, Voss oder Volvic.

So sind in einer Flasche Vittel etwa nur 499 Milligramm/Liter an Mineralstoffen drin, in Evian 498, in Voss 343 und in Volvic sogar nur 136. Und das, obwohl die Nobel-Wässerchen ganz schön teuer sind. Absolut unfassbar: Ein Liter Voss kostet z.B. 5,31 Euro (!). Ein Liter Leitungswasser 0,0013 Euro. Ein Liter Voss kostet also mehr als 4.000 Mal so viel wie ein Liter Linzer Leitungswasser. Oder anders gesagt: Zum Preis von einem Liter Voss bekommt man mehr als 4.000 Liter Linzer Leitungswasser.

Den gesamten Test der Konsumentenschützer können Sie sich hier downloaden. Hier kommen Sie übrigens auf die Seite der Konsumentenschützer.

Insgesamt hat die Arbeiterkammer 31 Mineralwassersorten (17 heimische und 14 ausländische) sowie Leitungswasser aus Linz und Umgebung getestet. Und zwar bezüglich ihres Gehaltes an Mineralstoffen (Calcium, Magnesium, Kalium, Natrium, Chlorid, Sulfat) und Hydrogencarbonat.

Mehr News aus Oberösterreich auf Facebook

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(ab)