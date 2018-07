Letzte Sitzung! Landtag macht jetzt 77 Tage Pause

Hitzig wurd's nochmal bei der Sitzung am Donnerstag. Rot-Grün forderte in einem Dringlichkeitsantrag den Rücktritt von FPÖ-Landesrat Podgorschek wegen dessen AfD-Auftritt. Die Mindestsicherung war Thema. Und die oö. Bäder.

Letzteres – die Bäder – wird dann wohl auch die nächsten Wochen bestimmendes Thema bei den Mandataren bleiben. Und sie können sich ausgiebig damit beschäftigen. Und das nicht nur "trocken" am Schreibtisch, sondern quasi per Lokalaugenschein. Denn: Ab Freitag sind für den Landtag Ferien. Und das laaaaaang! Gaaaaaanz laaaaaang! In Zahlen: Elf Wochen oder exakt 77 Tage.

Denn die nächste Landtagssitzung ist erst am Donnerstag, 20. September. Mal davon abgesehen, dass am Mittwoch, 12., und Donnerstag, 13. September, Ausschussrunden sind.

Damit machen unsere Landes-Politiker fast so viel frei wie die Nationalrats-Mandatare. Die haben heuer nämlich 82 Urlaubs-Tage (bis auf diejenigen, die in den U-Ausschüssen sitzen).

Zum Vergleich: Das sind die Urlaubszeiten der Gemeinderäte in den oö. Statutarstädten. In Wels wird 63 Tage lang Pause gemacht, in Steyr 77 Tage (genauso lange wie der Landtag). Und in Linz haben die Stadtpolitiker sogar mehr Tage frei als die Bundespolitiker: nämlich 84 Tage.

