Linz: 1 x 2 Karten für David Hasselhoff zu gewinnen!

Looking for Freedom! Mit dieser Hymne zum Mauerfall wurde David Hasselhoff zum Weltstar. Heuer besucht er das Linzer Publikum. Am 4. Mai, um 20 Uhr beehrt "The Hoff " die TipsArena in Linz. Purer Charme und ein herzhaftes Gefühl der Ironie sind bei seinen Konzerten garantiert nicht zu kurz!

Wir verlosen 1 x 2 Karten für den unterhaltsamen Abend!

Und hier kommt ihr direkt zum Gewinnspiel-Beitrag:

Die Gewinner werden per Privatnachricht informiert.

Tickets für alle Konzerte auf heute.at/tickets.

Dieses Gewinnspiel steht in keinem Zusammenhang mit Facebook und wird in keiner Weise von Facebook gesponsert, unterstützt oder organisiert.

Hier geht's zur Facebook-Seite



(ika)