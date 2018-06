Hitze: Erdbeeren-Ausfall, Rauchverbote, tote Wiesen

Tagelang Temperaturen um die 30 Grad dazu kaum, bis gar kein Regen. Nicht nur die Menschen leiden unter den hohen Temperaturen, auch die Natur ist mitgenommen. Mit Folgen:

> Die Donaulände – beliebte Freizeitfläche vieler Linzer – ist mehr braun als grün. Auf vielen Sträuchern sind die Blätter schon völlig verdörrt. Um die Stadt nicht ganz "austrocknen" zu lassen, werden die Blumen und die Liegewiesen in den städtischen Bädern intensiv bewässert. "Wir sind im Dauereinsatz", sagt ein Mitarbeiter der Stadtgärten. Aktuell werden sogar die Bäume in der Stadt gegossen. Aber auch die Fußballvereine sind besonders gefordert. Die Rasenplätze müssen intensiv gegossen werden.

> Und das viele Bewässern sorgt auch dafür, dass der Wasserverbrauch in Linz massiv steigt. Am Montag waren es laut Auskunft der Linz AG 80,04 Millionen Liter. Zum Vergleich: Der absolute Spitzenwert der in den letzten 15 Jahren gemessen wurde, war am 6. August 2013 mit 83,71 Millionen Liter. Im Jahresschnitt werden in Linz täglich rund 64 Millionen Liter Trinkwasser verbraucht.

> Bei Erdbeeren drohen Ernteausfälle von bis zu 70 Prozent. Auch andere landwirtschaftliche Anbauflächen sind betroffen. In vielen so beliebten Erdbeerländern kann man gar nicht mehr selber pflücken. "Ich musste bereits abgepackte Erdbeeren kaufen", berichtet etwas "Heute"-Leser Werner K.

"Die Erdbeeren werden aber deswegen aber sicher nicht teurer", sagt Wilhelm Hoffelner, Obmann der heimischen Erdbeerbauern. Klar ist aber auch, dass die heurige Saison nicht mehr zu retten ist. "Selbst wenn es jetzt zu regnen beginnt", so Hoffelner. Der Erdbeer-Bauer aus Kremsmünster ist verbittert: "Wir haben die Folgen des Klimawandels zu tragen", ärgert er sich.

> In den Bezirken Perg, Freistadt, Urfahr-Umgebung, Rohrbach, Braunau, Ried und Schärding wurden laut ORF bereits so genannte Waldbrandschutzverordnungen erlassen. Heißt: Rauchen im Wald ist verboten. Ebenso Hantieren mit offenem Feuer (z.B. Lagerfeuer).



