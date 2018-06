Linzer (29) soll Frau in Disco vergewaltigt haben

Gestylt im blauen Anzug und mit Krawatte betrat der Beschuldigte am Dienstag kurz vor 9 Uhr in Begleitung von Staranwalt Andreas Mauhart und einem Justizbeamten den Saal im ersten Stock des Linzer Landesgerichts.

Kurz vor Prozessbeginn wurden dem Kellner (29), der derzeit in U-Haft sitzt, die Handschellen abgenommen. Der Angeklagte, für den die Unschuldsvermutung gilt, machte auf viele Anwesende einen gelassenen Eindruck.

Dabei hat es die Anklageschrift in sich. Demnach soll der Beschuldigte in der Nacht auf 3. November 2017 gegen 3.30 Uhr in der Linzer Disco A1 auf der Damentoilette eine junge Frau (19) brutal vergewaltigt haben.

Er habe sie in die Kabine gedrängt. Danach hat er die 19-Jährige laut Anklage gezwungen, eine weiße Substanz, vermutlich Kokain, zu konsumieren. Um seiner Drohung Nachdruck zu verschaffen, habe er auch behauptet eine Waffe bei sich zu tragen. Anschließend soll er die junge Frau zum Oral- sowie Geschlechtsverkehr gezwungen haben.

Das Opfer sei in eine "Schockstarre" gefallen, habe deswegen nicht geschrien. "Ich habe einfach so Angst gehabt", gab die 19-Jährige zu Protokoll. Sie glaubte auch ein Messer im Hosenbund des mutmaßlichen Täters erkannt zu haben.

Angeklagter bestreitet Vorwürfe



Laut dem 29-jährigen Angeklagten ist der Abend aber ganz anders abgelaufen. Er bestreitet die Vorwürfe, behauptet, der Sex sowie der Drogenkonsum seien freiwillig gewesen. Zudem habe er gesagt, sie solle später in ein anderes Lokal kommen, dort könne er ihr noch mehr Drogen besorgen. Wenn er sie vergewaltigt habe, "warum soll ich das tun, ihr sagen, dass ich in das Lokal fahre und dann echt dorthin fahren", meinte der 29-Jährige vor der Richterin.

Nach dem Vorfall habe sie ihren Arbeitskollegen gerufen, mit dem sie zuvor unterwegs war, und sei mit ihm in den vom Angeklagten genannten Club gefahren. Dort habe das Opfer den Mann wiedererkannt und die Polizei verständigt.

Der Anwalt des Beschuldigten äußerte Zweifel, dass eine Vergewaltigung auf der Toilette einer Diskothek, wo immer Menschen in der Nähe seien, völlig unbemerkt bleiben könne. "Sie haben da einen Mann, der perfekt passt, aber ich bin relativ sicher, die Vergewaltigung, die ihm da vorgeworfen wird, kann sich für mich nicht ausgehen" – wandte er sich an das Schöffengericht.

Mutmaßlicher Täter kann sich Anschuldigungen nicht erklären



Der Angeklagte, der bereits eine dreijährige Haftstrafe wegen Vergewaltigung absitzen musste, kann sich die Anschuldigungen nicht erklären. Er meinte vor Gericht, dass die 19-Jährige vielleicht böse sei, weil er die Kabine gleich nach dem Sex verlassen habe und sie ihn wohl später mit seiner Freundin gesehen habe.

Derzeit werden weitere Zeugen befragt. Im Falle einer Verurteilung drohen dem Linzer bis zu 15 Jahre Haft.

(mip)