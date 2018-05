Linzer (40) von Männern in Mittagspause ausgeraubt

Ein Linzer (49) wurde in seiner Mittagspause Opfer eines Raubüberfalles.

Der Mann sollte aus Wettautomaten Geld abholen und zur Bank bringen.

In seiner Mittagspause wurde der Mann dann um 13.07 Uhr in der Innenstadt von zwei Unbekannten – laut Polizei "ausländischer Herkunft" – ins Auto zurückgedrängt.

"Einer der Täter, welcher sich bereits am Beifahrersitz befand, schlug mehrmals mit einem Stein in das Gesicht des Opfers", so die Polizei in einer Aussendung.

Der zweite Täter nahm in der Zwischenzeit das Bargeld. Vor dem Verlassen des Pkw sagte einer der Täter zum Opfer laut Polizei: "Jetzt kannst du Anzeige machen". Das Opfer erlitt durch die Schläge Abschürfungen sowie Schwellungen.

Täterbeschreibung laut Polizei:

1.Täter: ca 185 cm groß, näheres unbekannt

2.Täter: ca 40 Jahre, ca 170cm groß, muskulös wie ein Boxer, schütteres dunkles Haar, markantes Gesicht, Brustbehaarung, bekleidet mit schwarzem T-shirt und blauer Jeans – ausländischer Akzent

Hinweise zu den Tätern bitte an den Dauerdienst des LKA OÖ unter 059133 40 3333.

