Toll! Linzer Badeseen sind schon bacherl-warm

Da werden selbst die verfrorensten Badegäste gerne ins Wasser steigen! Temperaturen so warm wie in der Badewanne, wurden heute in Linz gemessen. 25 Grad hatte der Pleschingersee Montagnachmittag.

Am Wochenende fand der alljährliche Linztriathlon statt.

Aufgrund der milden Temperaturen konnten bzw. mussten die Sportler auf der kurzen Distanz ohne Neoprenanzug ins Wasser. Laut Regelwerk gibt es ab 21,9 Grad Neopren-Verbot auf der kurzen Distanz. Am Samstag hatte der Pleschingersee etwa sogar wohlige 24 Grad. Andreas Lehner, Chef vom Seerestaurant "Das L", ist auch zufrieden: "Für uns Gastronomen ist so ein Wetter das beste, was passieren kann. Der Start in den diesen Sommer war schon sehr gut."

Auch Parkbad ist sehr warm

Auch der Pichlingersee ist mit 24 Grad schon schön warm. Traumwerte im Vergleich zu den noch eher frischen Seen im Salzkammergut. Am Traunsee in Gmunden, "schnellte" das Wasserthermometer auf gerade einmal 20 Grad.

Aber auch das Linzer Parkbad hält mit den Wassertemperaturen gut mit. 23,8 Grad haben die Bademeister dort am Montag gemessen.

In den nächsten Tagen soll es weiter heiß bleiben.

Daher: Badesachen einpacken!

