Kovacic widmet WM-Erfolg totem Linzer Freund

Nach dem verlorenen WM-Finale mit Kroatien gegen Frankreich (2:4) postete der Linzer Mateo Kovacic (24) auf Instagram seine Silber-Medaille.

Dabei trug der Ausnahme-Kicker ein rotes T-Shirt. Darauf stand in großen Buchstaben "RIP - Dino" geschrieben. Er selbst schrieb zu dem Foto: "Ovo je za tebe – das ist für dich".

Gemeint ist der erst vor wenigen Tagen völlig überraschend verstorbene Linzer Fußballer Edvin Hodzic (wir berichteten). Der 24-Jährige, der zuletzt bei Schalding-Haining in Passau in der Regionalliga kickte, war zusammen mit Kovacic einige Jahre in der Jugend beim LASK.

Nach der WM wollten sich beide eigentlich noch treffen. Den Beitrag des Superstars haben auf Instagram schon knapp 430.000 User "geliket".

Vergangenen Freitagabend nahmen Freunde, Fußballer und Weggefährten Abschied von Hodzic. Zu seiner Beerdigung auf dem Stadtfriedhof St. Martin in Traun (Bez. Linz-Land) kamen über 1.000 Trauernde.

