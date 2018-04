Linzer von zwei Männern bedroht und ausgeraubt

Und plötzlich packten den 29-Jährigen zwei unbekannte Männer von hinten an den Handgelenken. Das Opfer war Montagnacht gerade auf dem Nachhauseweg, als es die Unbekannten am Donauradweg auf Höhe des Urfahrmarktgeländes bedrohten.

Wie die Polizei berichtet, forderten sie den Mann auf, ihm sein Geld herauszugeben. Laut Angaben des 29-Jährigen hatten die Angreifer auch einen Taser und ein Messer dabei.

Der Linzer kam den Forderungen nach, überließ den Männern seine Geldtasche. Anschließend flüchteten die Täter in Richtung Ferihumerstraße.

Der 29-Jährige zeigte den Vorfall erst am darauffolgenden Tag bei der Polizei an. Er gab an, dass er kein Handy dabei hatte und eigentlich nur noch nach Hause wollte.

Noch fehlt jede Spur von den Angreifern.

(mip)