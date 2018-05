Luger: "Seilbahn hat in Linz oberste Priorität"

Im November 2016 trat Infrastrukturstadtrat Markus Hein (FPÖ) mit einer gewagten Idee an die Öffentlichkeit. Um den Stau vom Linzer Süden in die Stadt in den Griff zu bekommen, soll eine Seilbahn gebaut werden.

Der Plan: Die Seilbahn soll Passagiere von Ebelsberg bis nach Urfahr bringen. Dafür erntete Hein viel Kritik und auch Spott. Doch nun scheint alles anders.

Im Gemeinderat der Stadt beschlossen zuletzt alle Parteien, dass eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben wird. Hein deutete zuletzt an, dass sich auch der Bund an den Kosten beteiligen könnte.

Und auch Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ) ist ein Fan der Idee. "Die Seilbahn hat nun oberste Priorität", bestätigte er gegenüber "Heute". Schon im Sommer 2018 soll die Machbarkeitsstudie fertigt sein.

Nach Linz wird nun auch in Graz heftig über eine Öffi-Gondel diskutiert. Denn auch dort soll eine Seilbahn das Verkehrsproblem entschärfen.

