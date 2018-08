Feuerwehr befreit Katze aus Lüftungsrohr

Tierischer Einsatz in Wels. Ein Besitzer alarmierte die Feuerwehr, sein Stubentiger war im fünften Obergeschoß eines Wohnhauses in ein Lüftungsrohr gekrochen, kam plötzlich weder vor noch zurück. Das neugierige Wollknäuel steckte fest.

Die Katze war von der Wohnung aus in das Rohr gekrochen. Da das Tier weder von Innen befreit, noch mit Futter oder Wasser aus dem Rohr gelockt werden konnte, musste die Feuerwehr mit der Drehleiter anrücken.

Von der Leiter aus entfernten die Feuerwehrmänner zwei Gitter, die das Lüftungsrohr an der Hausfassade verschlossen. Die Katze konnte so aus dem Rohr befreit werden. Ihr Besitzer, der übers Wohnungsfenster mitfieberte, konnte sie wenig später wieder in seine Arme schließen.

