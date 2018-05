Märchenerzähler und "G'schichtldrucker"

Am Freitag, 25. Mai, um 20 Uhr beehrt Schauspieler und Kabarettist Alfred Dorfer den Posthof in Linz. Restkarten sind auf heute.at/tickets erhältlich.

Der Gitarrist und Jazz-Musiker Harry Stojka widmet sich am Freitag, um 20 Uhr in der Spinnerei Traun (Obere Dorfstraße 5) den Werken der Beatles. Tickets auf heute.at/tickets.

Wassersport und Musik-Kabarett

Darüber hinaus gibt Stefan Leonhardsberger am Freitag, um 20 Uhr mit den Pompfüneberern in Gramastetten im Gasthaus Etzlberger (Limberg 11) ein Konzert. Karten online auf heute.at/tickets.

In Gmunden am Rathausplatz findet am Freitag ab 11 Uhr die 1.GODSPEED Boatshow statt. Am Samstag und Sonntag startet das Bootsfestival um 9 Uhr. Besonderes Highlight: Gratis Probefahrten und eine Schnupper-Segel-Regatta. Eintritt frei.

Am Freitag, ab 14 Uhr hält außerdem das ELEMENTS FESTIVAL im Wasserschloss Aistersheim (Bez. Grieskirchen, Aisterheim 1) Einzug. Ein bunter Mix aus jeder Menge Electro Sounds wird das ganze Wochenende über garantiert. Tickets auf heute.at/tickets.

Von Märchenerzählern und Punk'Rock

Feine Sahne Fischfilet treten am Samstag, 26. Mai, um 20 Uhr im Posthof in Linz auf. Tickets auf heute.at/tickets.

Ein kleiner Einblick:

Kabarettistin Nina Hartmann beehrt außerdem am Samstag den Schnopfhagen Stadl um 20 Uhr in Oberneukirchen (Ringstraße 15). Karten auf heute.at/tickets.

Am Samstag, um 19.30 Uhr eröffnet LinzStory – Das Internationale Storytelling Festival im Linzer Brucknerhaus. Ein weiterer Höhepunkt ist die Matinee der fantastischen Geschichten am Sonntag, 27. Mai, um 11 Uhr im Linzer Lentos Kunstmuseum. Tickets auf heute.at/tickets.

Eine Vorschau:

