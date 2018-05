Maibaum verschenkt: Jetzt sprechen die "Diebe"

Gerade einmal acht Stunden schmückte heuer der Maibaum von Gallneukirchen (Bez. Urfahr-Umgebung) den Stadtplatz. Am 1. Mai gegen zwei Uhr in der Früh rückten die "Diebe" an. Allerdings wurde es ihnen nicht allzu schwer gemacht. Denn wie berichtet, hatte die Gemeinde den Baum auf der Online-Plattform "willhaben.at" verschenkt.

Die Aktion sorgte im Netz für zahlreiche Lacher. "Heute" sprach nun mit den wohl bekanntesten "Maibaum-Dieben" des Landes, den "Mühlviertler Haislbuam": "Wir mussten uns einige Zeit auf die Lauer legen. Denn in einem benachbarten Lokal waren noch einige Gäste, darunter auch die Bürgermeisterin. Sie wusste nichts von der Aktion. Deshalb mussten wir warten", so Dominik Plank von den "Mühlviertler Haislbuam".

Mit 22 Mann auf Diebestour



Mit 22 Mann angerückt, konnten sie gegen zwei Uhr in der Früh loslegen. Wenige Stunden später stand der geschenkte Baum in der Dorfgemeinde Oberthal. "Da wir selbst aus Gallneukirchen kommen und keinen eigenen Baum haben, mussten wir mit einer anderen Gemeinde zusammenarbeiten. Ansonsten hätten wir nicht auf Diebestour gehen dürfen", erklärt Plank.

Ordentlich der Tradition folgend, haben sich die Verantwortlichen aus Gallneukirchen bei den "Dieben" gemeldet, wollen ihren verschenkten Baum wieder zurück. Auch ein Rückgabe-Termin wurde bereits fixiert. Am 11. Mai kommt der Maibaum zurück. Als Ablöse vereinbarten die Diebe und die Stadtverantwortlichen 100 Liter Bier und ein Essen.

(mip)