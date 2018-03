Mama des Opfers sucht im Netz nach dem Retter

Mittwochabend vergangener Woche soll ein Unbekannter im Linzer Stadtteil Ebelsberg versucht haben, eine 18-Jährige zu vergewaltigen. Wie berichtet, konnte ein couragierter Passant die Tat verhindern.

Der Retter war wie das Mädchen kurz zuvor aus der Straßenbahn ausgestiegen, bemerkte offenbar die Hilfeschreie und lief zu dem Mädchen. Der Angreifer hatte versucht, der jungen Frau die Jacke herunterzuziehen.

Die 18-Jährige konnte sich daraufhin in ihr ebenfalls in der Hartheimerstraße geparktes Auto retten und davonfahren. Im Rückspiegel beobachtete sie noch, wie sich ihr Retter in der Folge einen Kampf mit dem Vergewaltiger lieferte. Der Angreifer soll ihm dabei ins Gesicht geschlagen haben.

Aufruf auf Facebook gestartet



Ganz OÖ feiert nun den mutigen Helden, der sich dem Vergewaltiger in den Weg gestellt hat. Noch hat sich der unbekannte Retter aber nicht bei der Polizei gemeldet.

Deshalb startete nun die Mama des Opfers auf Facebook einen Suchaufruf. In ihrem Posting schreibt B. E.: "Wer auch immer meiner Tochter geholfen hat, danke für die Zivilcourage und den Mut! Bitte melden Sie sich bei mir oder bei der Polizei! Nochmals ein großes Danke!"

Bislang wurde der Beitrag mehr als 100 Mal geteilt. Auch unter den Facebook-Usern wird der Retter gefeiert.

Auch vom Angreifer fehlt bislang noch jede Spur. Das Mädchen hat den Mann (ca. 30-40 Jahre) als korpulent beschrieben. Er hatte dunkle Haare und trug einen 3-Tages Bart. Auffällig: Zwischen Daumen und Zeigefinger hatte er eine Tätowierung. Der Mann sprach kein einziges Wort.





(mip)