Mann (57) rettete seine zwei Autos vor Großbrand

Der 57-jährige Werkstattbesitzer musste am Donnerstagabend in seiner Werkstatt Schweiß- und Schleifarbeiten an einem Futtermischwagen erledigen. Was dann passierte, wird gerade ermittelt.

Fakt ist: Gegen 20.45 Uhr brach plötzlich ein Feuer aus, das in kürzester Zeit das gesamte Werkstättengebäude in Vollbrand setzte.

Der Besitzer war da schon im Büroraum, bemerkte plötzlich den Rauch. Sofort rief er per Notruf die Feuerwehr, versuchte, selbst den Brand zu löschen. Vergebens.



Pkw gerettet

Verzweifelt rannte er ins Freie, rettete, was zu retten war. Er lenkte seine zwei Privat-Pkw vom Gebäude weg, um vor Beschädigungen zu schützen.

"Es waren zehn Feuerwehren aus den umliegenden Gemeinden alarmiert worden, welche den Brand schnell unter Kontrolle bringen bzw. löschen konnten", so die Polizei.

Dramatische Folge: Das Gebäude samt Ausrüstung und Werkzeuge sowie eine Zugmaschine und ein Futtermischwagen wurden durch den Brand fast völlig vernichtet.

