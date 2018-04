Mann (27) auf B 138 aus Auto geschleudert

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es Dienstagabend auf der Pyhrnpass Straße in Spital am Pyhrn (Bez. Kirchdorf an der Krems).

Ein 27-Jähriger aus Roßleithen verlor auf der Pyhrnpass Straße (B 138) im Gemeindegebiet von Spital am Pyhrn aus bisher unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und krachte gegen ein Brückengeländer.

Das Auto überschlug sich mehrmals, rammte ein Verkehrszeichen, fällte einen Telefonmasten und kam schließlich in seitlicher Lage auf der Fahrbahn zum Stillstand.

Aus Auto auf Wiese geschleudert

Der Lenker wurde aus dem Fahrzeug heraus auf eine Wiese geschleudert. Er erlitt schwere Verletzungen und wurde nach der Erstversorgung durch Notarzt und Rettungsdienst mit dem Notarzthubschrauber Christophorus 14 ins Klinikum Wels-Grieskirchen geflogen.

Im Unfallauto war auch der Hund des Fahrers. Es wurde ein Tierarzt zu Hilfe gerufen, der das Tier befreien konnte. Es blieb unverletzt.

Die Pyhrnpass Straße war aufgrund von Aufräumarbieten zwischen Spital am Pyhrn und Windischgarsten rund eineinhalb Stunden für den Verkehr gesperrt.

Am Fahrzeug entstand Totalschaden.





(cru)