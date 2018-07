Mann fährt zwei Menschen nieder, flüchtet mit Auto

Schreckliches Ende eine fröhlichen Festbesuches in Schwertberg (Bez. Perg).

Die Aisthofener Bachstraße war aufgrund der Veranstaltung "Aiserfest" als Einbahn geführt. Des Täters fuhr am Sonntag gegen 2.25 Uhr entgegen der Einbahnstraße vom Festgelände weg. Am am rechten Fahrbahnrand gingen zu der Zeit ein 19-Jähriger und eine 18-Jährige, beide aus dem Bezirk Perg, nach Haus.

Dann das Drama: Die beiden Fußgänger wurden vom Fahrzeug von hinten erfasst, wobei das Fahrzeug die 18-jährige Frau sogar überrollte und schwer verletzte. Der 19-Jährige wurde vom Fahrzeug auf die Seite geschleudert und ebenfalls schwer verletzt

Der unbekannte Autofahrer hielt kurz an und der 19-Jährige konnte trotz seiner Verletzungen die Fahrertüre öffnen. Er forderte den Lenker zum Aussteigen auf. Dieser kam der Aufforderung jedoch nicht nach und flüchtete mit dem Fahrzeug in Richtung Schwertberg.

Der 19-Jährige verständigte danach sofort die Polizei. Die beiden Unfallopfer wurden nach der notärztlichen Erstversorgung in das UKH Linz eingeliefert.

Der Unfalllenker war mit einem kleineren kastenwagenähnlichen Fahrzeug oder einem Van, SUV bzw. Kombi, der dunkel lackiert ist, unterwegs. Laut ersten Zeugenaussagen dürfte das Kennzeichen mit PE-9…. beginnen.

Bei dem Lenker handelt es sich um einen 20 bis 30 Jahre alten Mann, der eine kurze Hose und ein T-Shirt trug. Weiters hatte er blonde, kurze aufgestellte Haare.

Die Polizei bittet um Mithilfe, sämtliche Hinweise zum Unfall bzw. zum Lenker bitte an die Polizei in Perg, Telefonnummer 059133 4320.





