57-Jähriger im Wald von Baum erschlagen

Erst vor etwa einer Woche wurde ein 70-jähriger Pensionist bei Holzschlägerungsarbeiten in Oberösterreich von einem Baum getroffen und getötet, jetzt folgt die nächste traurige Nachricht. Wieder ereignete sich ein tödlicher Forstunfall.

Ein 57-Jähriger aus Gmunden führte Samstag in einem Wald in seiner Heimatgemeinde gemeinsam mit einem 55-Jährigen und einem 53-Jährigen Holzschlägerungsarbeiten durch. Gegen 16.30 Uhr fällte er eine etwa 30 Meter hohe Esche. Seine Arbeitskollegen standen außerhalb des Gefahrenbereiches, als der Baum in die vorgesehene Fällrichtung fiel.

Durch den Aufprall des Baumes brach allerdings ein Keim in der Länge von ca. 25 Meter ab, rammte in den Waldboden und stürzte anschließend rückwärts in den sicheren Bereich. Die Enden des Keimes trafen dabei den 55-Jährigen am Kopf und verletzten ihn tödlich. Für den Mann kam jede Hilfe zu spät.

Die Feuerwehr Gmunden führte die Bergung durch.

Die Bilder des Tages:

Die Bilder des Tages

(red)