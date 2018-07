Innviertel 10. Juli 2018 19:22; Akt: 10.07.2018 19:44 Print

Mann kam mit Lkw in den Starkstrom und starb

Tödliches Unfalldrama in Rainbach im Innkreis. Ein Mann kam mit einem Betonmischer in eine Starkstromleitung. Er starb an den schweren Verletzungen.