Mann überfahren und unter Auto eingeklemmt

Noch ist unklar, wie genau es zu dem Unfall in St. Georgen an der Gusen (Bez. Perg) kommen konnte, Klar ist: Der Mann wurde Donnerstagfrüh von einem Auto angefahren. In der Folge kam er unter dem Fahrzeug zu liegen.

Die Feuerwehr rückte und konnte mit Hilfe eines hydraulischen Rettungsgeräts das Fahrzeug so weit anheben, dass die Person befreit werden konnte.

Das Opfer wurde durch den Notarzt erstversorgt und in ein Krankenhaus nach Linz. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist noch Gegenstand der polizeilichen Erhebungen.

Die Bilder des Tages

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(gs)