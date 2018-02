Mann wird von Baum am Kopf getroffen und stirbt

Das Drama ereignete sich Samstagmittag gegen 13 Uhr bei Holzarbeiten in einem Bachgraben. Gemeinsam mit einem Freund (49) wollte ein 33-Jähriger in Losenstein (Bez. Steyr-Land) eine Esche in einer Höhe von drei bis vier Meter abschneiden.

Durch das Einschneiden mit einer Motorsäge versuchte der den Baum gezielt in eine Richtung zu Fall zu bringen. Sein Bekannter beobachtete die Arbeit aus sicherer Entfernung.

Er warnte den 33-Jährigen allerdings noch vor dem "Abbrechen" des Baumes.

Nur wenige Augenblicke danach, als der Jüngere den Baum ein kleines Stück einschnitt, splitterte dieser, drehte sich und traf den Forstarbeiter am Kopf.

Er stürzte zu Boden, blieb schwer verletzt nahe des Bachufers liegen. Feuerwehr, Notarzt und Polizei waren rasch an der Unfallstelle. Ein Transport mit dem Hubschrauber war aufgrund des unstabilen Zustandes aber nicht möglich.

Mit dem Notarzt sollte es ins nahe gelegene Spital nach Amstetten (NÖ) gehen. Auf dem Weg dorthin erlag der 33-Jährige jedoch seinen schweren Verletzungen.

