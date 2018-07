Mann wurde gleich zwei Mal von Stapler überrollt

Und so geschah das ungewöhnliche Unglück:

Ein 21-Jährige aus dem Bezirk Braunau führte am Montag in Geinberg Arbeiten mit einem sogenannten Teleskoplader durch. In der Nähe befand sich ein 36-Jähriger aus dem Bezirk Braunau.

Der 21-Jährige wollte eine Ladung abholen. Dabei hat er laut eigenen Angaben den 36-Jährigen übersehen und mit der Frontschaufel niedergestoßen. Anschließend wurde der 36-Jährige mit dem rechten Vorderreifen im Beckenbereich überrollt.

Doch nicht genug: Als der Fahrer den Widerstand bemerkte, setzte er reflexartig mit dem Stapler zurück und überrollte seinen Arbeitskollegen ein zweites Mal mit dem rechten Vorderreifen.

Der 36-Jährige erlitt schwere Verletzungen im Beckenbereich und wurde mit dem Notarzthubschrauber ins UKH Linz geflogen.

(gs)