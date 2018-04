Marathon: So kommen sie durchs Verkehrs-Chaos

Marathon bedeutet für Linz Ausnahmezustand. Zwischen 6 Uhr Früh und 16 Uhr am Nachmittag gibt es zahlreiche Sperren, Umleitungen und Extra-Parkplätze.

Das sollten Sie beachten, damit sie keine Überraschungen erleben:

> Die A7 Mühlkreisautobahn wird von 4 Uhr früh bis 12 Uhr Mittag zwischen den Anschlussstellen Prinz-Eugen-Straße und Dornach in beiden Richtungen gesperrt.

> Zusätzlich werden weitere Auf- oder Abfahrten gesperrt: Wiener Straße, Neue Welt / Salzburger Straße und Engerwitzdorf. Anreisende können nach der Einhausung Bindermichl Richtung Prag / Freistadt bis zur Ausfahrt Prinz-Eugen-Straße / Industriezeile abfahren.

> Aufgrund der Sperre der A7 Mühlkreisautobahn im Linzer Stadtgebiet wird der Verkehr in beiden Richtungen zudem großräumig umgeleitet.

> Richtung Freistadt erfolgt die Ableitung bei der Abfahrt Voest in Richtung A 1 bei Treffling. Die Umleitungsstrecke führt über die Steyregger Brücke und über die Mauthausener Straße zur Linzer Stadtgrenze und zur B125 bis zur Anschlussstelle Treffling.

> Die Wiener Straße ist stadteinwärts ab der Kreuzung Lunzerstraße gesperrt. Es besteht eine Zufahrtsmöglichkeit für Anrainer- und Anliegerverkehr bis zur Neuen Welt. Der Verkehr wird über die Lunzerstraße zur Ebelsberger Umfahrung abgeleitet.



Parken

Die Stadt empfiehlt, in der Industriezeile (am Parkplatz der FAB, ehemals Quelle) zu parken und mit dem Shuttlebus bis zur Holzstraße zu fahren. Eine weitere Parkmöglichkeit befindet sich in Urfahr beim PRO-Kaufland.



Öffis:

Von der Sonnensteinstraße bis zum Hauptbahnhof wird am 15. April von 4 bis 17 Uhr ein Schienenersatzverkehr eingerichtet.

Die Straßenbahnverbindung aus dem Süden von Linz und auch von Leonding / Traun zum Hauptbahnhof ist jederzeit möglich. Die Shuttlebusse fahren von 4 bis 17 Uhr zwischen Sonnensteinstraße und Hauptbahnhof als Ersatz für die Linien 1, 2, 3 und 4. Die Pöstlingbergbahn pendelt fahrplanmäßig zwischen den Haltestellen Landgutstraße und Pöstlingberg, kann aber nicht zum Hauptplatz fahren. Fast alle Buslinien sind von zeitweiligen Anhaltungen betroffen.

Die Polizei hat für Fragen eine eigene Hotline eingerichtet: +43 059 133 402121.





