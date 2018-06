Feuerwehreinsatz 20. Juni 2018 20:48; Akt: 20.06.2018 20:52 Print

Maschine brannte zwei mal, Bauer löschte mit Mineral

Pech oder einfach nur Panne? Die Strohpresse eines Bauern in Kronstorf ging gleich zwei Mal am selben Tag in Flammen auf.